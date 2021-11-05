إيران: خصبنا اليورانيوم بطريقة لا تقدر عليها إلا الدول المالكة للأسلحة النووية

كشف المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تجاوز احتياطي بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نحو 25 كيلوجراما، و210 كيلوغرامات من اليوانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال كمالوندي، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس إنه "بخلاف البلدان التي تمتلك سلاحا نوويا لا توجد دولة قادرة على التخصيب بهذا المقدار".

وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أول أمس، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي في 29 من الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن "ترحب بالإعلان.

لكن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، انتقد في تغريدة، الإدارة الأمريكية وقال إنها "تزعم استعدادها للعودة للاتفاق النووي لكنها في الوقت نفسه مستمرة في فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية".

واختتمت الجولة السادسة من محادثات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في 20 يونيو الماضي؛ لكنها تعطلت من ذلك الحين مع تولي رئيس جديد زمام الأمور في إيران.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل الجلوس على الطاولة مجددا والعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي.