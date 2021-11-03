عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية بـ فيينا في هذا الموعد

إيران
إيران

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر إنه تحدث مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، و"اتفقنا على استئناف المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية في 29 نوفمبر في فيينا".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص لـ إيران سيقود الوفد الأمريكي في مفاوضات فيينا.

بسبب الأعتداء الجنسي.. ابن الملكة إليزابيث يمثل أمام القضاء الأمريكي

السعودية.. قرار عاجل بشأن طلاب المملكة

وأضافت: "الاتفاق وارد في فيينا إذا كانت إيران جادة".

كما رحب الاتحاد الأوروبي، باستئناف المفاوضات النووية مع إيران، قائلا إن جولة فيينا المقبلة تستهدف التزام طهران الكامل بالاتفاق وعودة واشنطن.

واشنطن ايران الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الإيراني الاتفاق النووي الإيراني الاتفاق النووي المبعوث الامريكي مفاوضات فيينا المفاوضات النووية علي باقري الاتحاد الأوروبي

موضوعات متعلقة

بسبب الاعتداء الجنسي.. ابن الملكة إليزابيث يمثل أمام القضاء الأمريكي

لم ننتهك القانون.. البنتاجون يعترف بالضرب الخاطئ في أفغانستان

طعنة في الظهر.. تصريحات قوية من فرنسا ضد أستراليا

بعد كارثة ووهان .. الصين تشهد أسوأ تفشٍ لـ فيروس كورونا

أكسيوس: فرنسا والولايات المتحدة تحاولان إنهاء الأزمة السعودية اللبنانية

قوات تيجراي وأورومو علي أعتاب أديس أبابا.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة

موقع أمريكي: إدارة بايدن تدعو إسرائيل للضغط على البرهان لإنهاء الأزمة بالسودان

إيران وإسرائيل تدخلان مرحلة جديدة من الصراع..ضربة عسكرية تكشف عن حرب قادمة

ترشيحاتنا

ابنة المجني عليه في حادث الإسماعيلية : مش هنسيب حق ابويا..فيديو

سيكشفهم التاريخ.. أول تعليق من الرئيس التونسي على نفق السفارة الفرنسية

ميلان يتعادل مع بورتو ويقترب من توديع دوري أبطال أوروبا

الصحة: استخدام تطبيق جواز السفر الصحي للأغراض الداخلية بالمجان.. فيديو

الصحة : إطلاق تطبيق على الموبايل لكشف غير المطعمين ضد كورونا ..فيديو

دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يخطف فوز شاق على شاختار بهدفي بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

عطل فني يتسبب في توقف خدمة ماسنجر

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

فيديو

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ