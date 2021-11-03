إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية بـ فيينا في هذا الموعد

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر إنه تحدث مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، و"اتفقنا على استئناف المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية في 29 نوفمبر في فيينا".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص لـ إيران سيقود الوفد الأمريكي في مفاوضات فيينا.

وأضافت: "الاتفاق وارد في فيينا إذا كانت إيران جادة".

كما رحب الاتحاد الأوروبي، باستئناف المفاوضات النووية مع إيران، قائلا إن جولة فيينا المقبلة تستهدف التزام طهران الكامل بالاتفاق وعودة واشنطن.