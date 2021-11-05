مخدرات ب ٢ مليون جنيه .. الداخلية تحبط مخطط لإعادة تدوير الحشيش بالسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية– مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين) لقيامهما بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع بكافة محافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "مُعدة للكبس" وزنت 30 كيلو جرام – عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - عدد من أدوات التصنيع – سيارة - مبلغ مالى - هاتفى محمول).. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,000,000) إثنان مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.