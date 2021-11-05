تعرف على فوائد منقوع الأرز

يستخدم منقوع الارز في تنظيف وتعقيم البشرة، إذ إنّ الاستخدام المتكرر لماء الأرز يساهم بشكلٍ فعّال في الحصول على بشرةٍ نضرةٍ وناعمة.

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد منقوع الأرز.

من فوائد منقوع الأرز ما يلي :-

- تفتيح البشرة:

يحسّن لون البشرة ويفتحها، كما يعطيها الرونق والإشراق من مجرد المداومة على استخدامه مباشرة على الوجه وتركه حتى يجفّ دون غسله،فهو يتفوّق بذلك على الكثير من منتجات التجميل الكيميائيّة.





- زيادة طول الشعر ولمعانه: يساهم استخدام منقوع الأرز للشعر في العمل على زيادة طول الشعر ولمعانه، ما عليك إلا أن تضعي كمية منهعلى الشعر وفروة الرأس، وتركه على الشعر لمدّة نصف ساعة، بعدها شطفه بالماء والشامبو.





- علاج مشاكل البشرة من حب الشباب والإكزيما: منقوع الأرز يفيد كثيراً في تهدئة البشرة والتخلّص من احمرارها الناتج سواءً عن حبالشباب أو الإكزيما، فيدهن المكان المصاب بمنقوع الأرزّ بلطف بواسطة قطنة صغيرة، ويترك بعدها على الجلد حتى يجفّ، وتكرّر الطريقةيومياً.





- تصغير حجم مسامات الوجه:

لمنقوع الأرز أثر قابض للمسام، فيدهن الوجه بالمنقوع بواسطة قطنه صغيرةٍ، ويترك لمدّة 20 دقيقة يشطف بعدها الوجه بالماء البارد.





-محاربة التجاعيد:

غسل الوجه بمنقوع الأرز بشكل يومي، مع تركه على الوجه ليجفّ دون إزالته سيسهم بشكلٍ كبير في منع ظهور التجاعيد، لكون منقوع الأرزغني بمضادات الأكسدة التي تسهم في الحفاظ على نظارة وشباب البشرة.





طريقة صنع منقوع الأرز كما يلي :-

المكونات: كمية من الأرز, كمية من الماء, قدر مناسب, عبوة زجاجية, تجهيز كمية من الأرز غير المطبوخ وغسله بالماء البارد، حيث يجب أنيغس ثلاث مرات على الأقل, يغلى الأرز حتى ينضج, يصفى الأرز من الماء، وتصب المياه في وعاء آخر, تترك المياه حتى تبرد, ثم تخزن بوعاءزجاجي، وبذلك تصبح جاهزة للاستعمال..