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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف السر وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي عن قائمة الفريق لمباراة القمة اليوم امام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامج “ ملعب أون تايم ” أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قرر استبعاد كهربا لسبب فني بحت وليس منوع من العقاب مشددا أن كهربا سيتم الضغط عليه ومن الممكن ان يكون عصبي ويؤثر الأمر على أدائه. 

 

وأضاف شوبير أن موسمياني يرغب في التزام اللاعبين بالخطة التي سيضعها ولكن كهربا سيهتم بالهجوم على حساب أدائه الدفاعي. 

 

وتابع أن علاقة موسمياني بـ كهربا جيدة حيث أن اللاعب ملتزم تماما منذ اخر خصم له في الفريق 

 

يحل النادي الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

 

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور و استعادة درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

 

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريمه الأهلي.

 

ونعرض لكم أرقام موسيماني أمام الزمالك 


ويلعب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مباراته الثامنة أمام الزمالك طوال مشواره التدريبي حيث سبق وقابل الأبيض حينما كان مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب افريقي  .

موسيماني تعرض للخسارة مرة واحدة أمام الزمالك سواء حينما كان مدربا للأهلي أو صن داونز .

واجه موسيماني الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2015-2016 وحينها حقق الفوز في لقاء الذهاب علي ملعب بتروسبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعد الفوز في جنوب افريقيا بنتيجة هدف دون رد .

 

وتكررت المواجهة في نهائي نفس البطولة وخسر الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وخسر الجنوب إفريقي لقاء الإياب بنتيجة هدف دون رد وتوج بلقب بطولة إفريقيا لهذا الموسم بتفوقه في لقاء الذهاب .

أما مع الأهلي فكان أول لقاء لموسيماني هو نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك موسم 2020 وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وتكررت المواجهة بين الأهلي تحت قيادة موسيماني ضد الزمالك في بطولة الدوري الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم تعادلا في لقاء الدور الثاني 

شوبير بيتسو موسيماني بتروسبورت الأهلى كهربا الزمالك

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