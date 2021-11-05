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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. بسمة بوسيل في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بأطلالة شتوية راقية، حيث ارتدت بلوفر باللون الوردي من الصوف، وبنطال باللون البيج الفاتح، وأكملت الطلة بأكسسوارات ملائمة تبرز جمالها.

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بالأبيض والأسود .. بسمة بوسيل تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة |شاهد

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أول تعليق من بسمة بوسيل على شائعة زواج تامر حسنى عرفيا

وردّ الفنان تامر حسني وزوجته على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بوجود خلافات بينهما  خلال الفترة الماضية.

 

ونشر تامر صورة مع زوجته عبر خاصية استوري على إنستجرام وكتب عليها: "مع العشق العشق بسومي هانم"، وحرصت بسمة بوسيل على إعادة نشر الصورة وكتبت عليها:"حبيب قلبي باشا مصر.

 

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل 

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة.

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

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