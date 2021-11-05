حبس تاجر مخدرات لحيازته 4.5 كيلو مواد مخدرة في القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وكانت مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة فى القليوبية قد القت القبض على عاطل لقيامه بترويج المخدرات على نطاق واسع حيث تم ضبطه وبحوزته 4،5 كيلو مخدرات عبارة عن شادو وبودر وبانجو وهيروين كما عثر بحوزته على سلاح أبيض وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو و 500 جم لمخدر البودر و 250 جرام لمخدر البانجو و 150 جرام لمخدر الهيروين و 2 سلاح أبيض ومبلغ مالىو هاتفى محمول و دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.

ناحية أخرى أصيب سائق بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد في تصادم سيارتين سوزوكى فان وأخرى نقل على طريق أبوزعبل شبين القناطر وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر وتحويلة لمستشفى بنها الجامعي لخطورة حالته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية إشارة من المستشفى بوصول “م ا ح” 60 سنه سائق مصابا بجرح قطعى في الرأس وكسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويلة لمستشفى بنها الجامعي.

وتبين أن المصاب تعرض لحادث سير أثناء قيادته سيارته السوزوكي فان حيث اصطدمت به سيارة أخرى نقل على طريق شبين القناطر – أبوزعبل ما أسفر عن إصابته وتم نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.