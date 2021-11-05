يا أبو قلب طيب.. إبراهيم فايق يهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده

هنأ الإعلامى إبراهيم فايق، المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتب إبراهيم فايق على الصورة: “كل سنة وانت طيب يابو قلب طيب”.

وا حتفل أمس محمد حماقى بعيد ميلاده الـ46 الذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.



بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997 بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".



وفى شهر اكتوبر الماضى اصدر البوم “يا فاتنى” الذى حقق نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية ويتصدر التريند فى أنحاء الوطن العربى .



ويضم الألبوم 17 أغنية من أبرازهم “يا فاتنى، لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك، زيها مين”.