حنان مطاوع بـ إطلالة صباحية على إنستجرام

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورتين لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت حنان مطاوع: “صباح الخير”.

وكانت الفنانة حنان مطاوع، أبدت سعادتها لحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل بالسويد.

ونشرت حنان مطاوع، صورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر ... ولها وقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي".

وتابعت قائلة: “وشكر خاص لكل صناع الفيلم و ‏لأخي ..و صديقى مخرج الفيلم احمد رشوان و شكر خاص للنجمة حبيبة قلبى إلهام شاهين لتسلمها الجائزة بالنيابة عنى فى السويد و شكر خاص لمهرجان الإسكندرية و لرئيسة الامير اباظة لاصرارهم على تسليمى الجائزة فى مهرجان الإسكندرية”.