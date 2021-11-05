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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين: "حلم جميل " حكاية بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية

سامح حسين
سامح حسين

يجسد الفنان سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح ، و من إخراج إسلام إمام ، حيث يجسد شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل" ، فقير ماديا غني إنسانيا ،  يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.


ويقول الفنان سامح حسين عن العرض أن حكاية العرض بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.


وأضاف "حضرّت كثيرا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل من بدايتها وشاركت فى تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام" ، مشيرا إلى أن التحضير والتخطيط لها كان من قبل القيام بعرض "المتفائل"  ، و الذي قدم على المسرح القومي ، مضيفا أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه من البداية .


و أكد حسين أنه يركز دائما على جودة جميع عناصر العمل ،وأشار إلى أن نجاح وظهور أي عمل مسرحي جيد لن يكتمل إلا بوجود إدارة جيدة فأن نجاح العرض سببه الإدارة ، و وجه الشكر  للفنان  إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ،والفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى لدعمهم دائما ووقوفهم بجانب فريق العمل من بداية اليوم الأول فى البروفات إلى وصول جمهور العرض لكامل العدد.

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سامح حسين يشوق جمهوره لمسرحية حلم جميل |شاهد


و عن الحضور  الجماهيرى لعروضه قال أن الجمهور المتذوق للفن والمسرح كما هو لم يتغير  
لأنه الجمهور المحب،و هذا  الجمهور عندما يشاهد العرض يرى الصدق والإيمان فيما يُقدم له و ما يحترم  عقله، بالإضافة إلى المتعة البصرية  والسمعية التي يقدمها المخرج إسلام إمام و هو ما يمتاز به دائما.


يذكر أن العرض المسرحي " حلم جميل "  العمل الثالث للفنان سامح حسين  مع المخرج إسلام إمام فى البيت الفنى للمسرح، و يقدم العرض حاليا يوميا في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.


العرض من بطولة  سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب  ،دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام .
 

سامح حسين حلم جميل فرقة المسرح الكوميدي البيت الفني للمسرح اسلام امام

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