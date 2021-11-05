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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الثانية . الزلزولي ينضم لقائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن المدرب الإسباني، سيرجي بارجوان، المدير الفني المؤقت لنادي برشلونة قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

 

ويحل برشلونة غدًا السبت ضيفًا على سيلتا فيجو، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "بالايدوس"، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

 

ويغيب عن صفوف النادي الكتالوني 8 لاعبين بسبب الإصابة، هم بيدري، برايثوايت، أجويرو، جيرارد بيكيه، نيتو، ديست، عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو.

 

واستدعى بارجوان، الجناح المغربي الشاب، عبد الصمد الزلزولي، للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في مباراة الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس.

قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، لازار تساريفيتش، إينياكي بينيا.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، نيكو جونزاليس، جافي، ألفارو سانز، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ممفيس ديباي، أنسو فاتي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج، سيرجيو أجويرو، عبد الصمد الزلزولي.

سيرجي بارجوان برشلونة سيلتا فيجو عبد الصمد الزلزولي أجويرو جيرارد بيكيه عثمان ديمبلي

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