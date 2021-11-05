الكويت ترشح هيثم الغيص لقيادة منظمة أوبك

رشحت الكويت، اليوم الجمعة، هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لقيادة المنظمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن "الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو".

وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو المقبل، أعلى منصب في "أوبك" في منتصف 2016 وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

وأوبك هي منظّمة عالمية تضم 11 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتماداً كبيرًا لتحقيق مدخولها، ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية، وتأسّست في بغداد عام 1960، وكانت تضم كُلاً من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.