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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: استخدام الهاتف المفرط خلال أزمة كورونا تسبب بمشاكل جسدية وعقلية للمراهقين

تأثير استهلاك شاشات
تأثير استهلاك شاشات الهاتف والكمبيوتر لوقت طويل

هناك تأثير لاستهلاك شاشات الهاتف والكمبيوتر خلال أزمة كورونا على المراهقين.. وتوصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إلى أن النظر وقت طويل لـ شاشات الهاتف والكمبيوتر خلال جائحة كورونا تسبب في العديد من التأثيرات على الصحة العقلية والجسدية ومشاكل النظر للمراهقين.

 

تأثير استهلاك شاشات الهاتف والكمبيوتر على المراهقين



ونظر الباحثون المشرفون على الدراسة في عدد الساعات التي يقضيها المراهقون يوميًا في البث أو إرسال الرسائل النصية أو الألعاب أو الدردشة عبر الفيديو أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو تصفح الإنترنت، ووجدوا بأن المراهقين زاد استهلاكهم خلال جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19 بشكل كبير، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

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ووجد الباحثون، أنه قبل عدوى فيروس كورونا، كان الأطفال يقضون حوالي أربع مرات في اليوم أمام الشاشات. ولكن مع إغلاق المدارس وتطبيق أوامر البقاء في المنزل ، ارتفع هذا إلى ما يقرب من ثماني ساعات في اليوم.

والأكثر من ذلك فقد أكد الباحثون، أن استهلاك شاشات الهاتف والكمبيوتر لفترات طويلة لا يؤثر فقط على الصحة البدنية ، مثل تدهور الرؤية ، ولكنه يرتبط أيضًا بمخاطر الصحة العقلية. 

 

تأثير استهلاك شاشات الهاتف والكمبيوتر لوقت طويل 



ووجدت العديد من الدراسات، أن الأطفال والمراهقين كانوا يحصلون على المزيد من الوقت أمام شاشات الهاتف والكمبيوتر، مما تسبب لهم في بعض التدهور المعرفي أدمغتهم (ABCD).

وأشار نتائج الدراسة ، إلى أن المراهقين كانوا يقضون حوالي 7.7 ساعة يوميًا على الشاشات ، أي ضعف ما يقضيه 3.8 ساعة يوميًا قبل الجائحة؛ حيث تم قضاء معظم وقت الشاشة في مشاهدة مقاطع الفيديو أو الأفلام أو البرامج التلفزيونية بمعدل 2.42 ساعة في اليوم.

وأضاف الباحثون أيضًا، إلى أن وقت استخدام المراهقين شاشات الهواتف والكمبيوتر لعدد ساعات طويلة كان مرتبط بضعف الصحة العقلية، والإجهاد والذي يظهر على شكل التوتر وضعف الصحة العقلية. 

الهاتف اضطرابات الصحة العقلية مشاكل النظر عدوى فيروس كورونا أزمة كورونا

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