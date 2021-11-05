نجوم الفن يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.. صور

حرص عدد من نجوم مسرح مصر، علي المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وأدلي مصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس، بأصواتهم في الانتخابات.



كما حرص علي الحضور، الفنان أحمد شاكر وطاهر ابو ليلة سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزير، مصطفي أبو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح أحمد.

وأدلت الفنانة لبلبة، بصوتها فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث حضرت منذ قليل إلي نادي النقابة.

وحرصت لبلبة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ حيث ارتدت الكمامة وقامت أثناء الإدلاء بصوتها بتقبيل البطاقة الانتخابية.

وحرص الفنان محمد علي رزق على دعم النادي الأهلي قبل مواجهته اليوم مع الزمالك حيث ارتدي تي شيرت الفريق؛ أثناء تواجده داخل نادي نقابة المهن التمثيلية للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي.

فيما حضر منذ قليل ؛ عدد من الفنانين يأتي في مقدمتهم هالة فاخر، وإيهاب فهمي ؛ عفاف رشاد، محمد ابو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام وذلك الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.



فيما حضر منذ قليل ؛ عدد من الفنانين يأتي في مقدمتهم هالة فاخر، وإيهاب فهمي ؛ عفاف رشاد، محمد ابو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام وذلك الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وحضر أكثر من ٢٥٠ عضوا خلال الساعات الأولى من اليوم ،للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ليكتمل بذلك النصاب القانوني للانتخابات.

ويقدر النصاب القانوني للانتخابات حضور نسبة 10٪ من عدد الأعضاء وهم 250 عضوًا، وهو ماحدث بالفعل ليكتمل بذلك النصاب القانوني .



وحرص عدد من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية التي تقام الان بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وكان أول المتوافدين الفنان محمود حميدة والفنان أيمن الشيوي ومن المرشحين حضر أحمد سلامة وعزوز عادل ووائل عبد الله وأيمن عزب ومنير مكرم.



كما حرصت الفنانة علا رامي على الحضور برفقة ابنها الفنان عمر خورشيد ؛ حيث يعد هذا هو الظهور الأول لهما بعد وفاة طليقها إيهاب خورشيد منذ شهر ونص.

كما حرص دكتور أشرف زكى على التواجد منذ بداية اليوم لدعم قائمته في الانتخابات والتى أعلن عنها للمرة الأولى.

وتعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

قائمة المرشحين:

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا أنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

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