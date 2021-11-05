ما بيطلبش .. طبيب نفسى: عدم الاهتمام أقسى الأشياء في العلاقات العاطفية

كشف الدكتور عمرو سليمان استشارى الطب النفسى، تعريف الحب، بمناسبة عيد الحب المصرى.

وأوضح سليمان، خلال حواره مع برنامج “3 ستات”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، أن الحب هو ليس الانجذاب العاطفي تجاه شخص.

وتابع استشارى الطب النفسى، الحب يقوم على 3 أضلاع، هي المسؤولية والالتزام تجاه من نحب، الشغف أو الغرام، القرب، معقبا:" كل ضلع يقوم على عدة أنواع".

وأكد الدكتور عمرو سليمان قائلا:" من أقسى الأشياء على الشريك هو عدم الاهتمام به وهذا يندرج تحت ضلع المسؤولية، وكما يقال الاهتمام لا يطلب".

عيد الحب المصري



ويحتفل المصريون فى 4 نوفمبر من كل عام بـ عيد الحب المصري الذي أسسه الكاتب مصطفى أمين وهو يختلف عن عيد الحب العالمى " الفلانتين " فى أنه غير قاصر على الحب بين الرجل والمرأة وإنما يحث على توطيد العلاقات الإنسانية بين البشر بصفة عامة والتعبير عن الحب للأصدقاء والأهل والجيران .

فالهدف الأساسي من عيد الحب المصري هو عدم ترك أى شخص يعيش بمفرده يعاني من قسوة الوحدة حيث أن سبب عيد الحب المصري هو تخصيص هذا اليوم هو مرور جنازة رجل عجوز بالسيدة بـ 3 أفراد فقط فكان لا يوجد له أحباء يسألون عنه ويودونه، ومن هنا جاءت فكرة تخصيص يوم يذكرنا جميعا بأهمية تبادل الود والحب بين كل من هم في حياتنا.