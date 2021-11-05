الرجالة نعمة بينوروا في الضلمة.. روتانا سليم تغنى فى برنامج 3 ستات

حلت المطربة روتانا سليم، ضيفة على برنامج "3 ستات"، بمناسبة عيد الحب.

وقدمت روتانا سليم خلال حوارها مع برنامج “ 3 ستات” ، المذاع عبر قناة “صدى البلد” ، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، اغنية "الرجالة نعمة"، معقبة :"انا مش مرتبطة، والأغنية خارج الصندوق".

وقالت المطربة روتانا سليم إن أغنيتها "الرجالة نعمة" تتناول قيمة الرجل الحقيقي في الحياة، وتحديداً مع الزوجات.

الرجالة نعمة

"الراجل نعمة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتوزيع ديجيتال هاني عزيز arpu plus، وقام بتصويرها المخرج حسن السيد.

وتم تصوير الكليب على مدار يومين متصلين في عدد من اللوكيشنات المختلفة.

وتستعد روتانا خلال الفترة القادمة للانتهاء من تسجيل أحدث أغانيها مع العديد من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.