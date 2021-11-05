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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الضوابط الأمنية قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

فرق التأمين
فرق التأمين

وضع رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة الأهلي والزمالك مجموعة من الضوابط قبل لقاء القمة الليلة، أبرزها اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، والجلوس في المقاعد المخصصة بعد حجز التذاكر من الموقع، واتباع تعليمات الامن والامتثال للتفتيش مع عدم حمل الأدوات المعدنية او ما شابه.

وتؤمن الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الافريقية  لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشه وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

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رجال الأمن مباراة الأهلى والزمالك لقاء القمة كورونا حجز التذاكر

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