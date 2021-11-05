وسام الفنون والآداب برتبة فارس .. فرنسا تكرم الكاتبة المصرية مي التلمساني

أعلنت الكاتبة المصرية مي التلمساني، قبل أيام، حصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس.

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: "خبر سعيد انهاردة حصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس وصلتني رسالة وزيرة الثقافة الفرنسية عن طريق سفير فرنسا بالقاهرة منذ دقائق".

في حب الفرنسية

وعبرت عن سعادتها بالتكريم، خاصة أن والدها عبد القادر التلمساني خاض رحلة شاقة لدراسة السينما في فرنسا في معهد الايديك الشهير، ثم في السوربون منذ عام 1948 حتى عام 1953، وتشجيعها على دراسة الأدب لفرنسي بالجامعة.

وقالت: "تذكرت كم أنا مدينة له بكل جميل في حياتي، تذكرت أولى خطواتي في حضانة مدرسة نوتردام ديزابوتر في مصر الجديدة كان عمري 4 سنوات، وكتاب ذات الرداء الأحمر بالفرنسية الذي أهداني إياه والدي في بداية تعلمي القراءة والكتابة".

تذكرت أيضا هدى وصفي وأمينة رشيد ومارسيل بروست وترجمتها لكتاب السينما العربية من الفرنسية إلى العربية وترجمة منى لطيف غطاس لروايتها "دنيا زاد" من العربية إلى الفرنسية ورحلاتها لفرنسا للقاء الناشر الصديق ميشيل بارفينوف وفاروق مردم بك في دار "أكت سود"، فضلا عن زواجها المتوج بمحبة اللغة والادب الفرنسي ودخول أولادها مدارس فرنسية، وقالت : "حوارنا في البيت باللغات الثلاثة".



أما عن الكاتبة والروائية المصرية، كانت قد ولدت في القاهرة عام 1965، وحصلت على درجة الليسانس في اﻷدب الفرنسي من جامعة عين شمس في عام 1987، كما حصلت على درجة الماجستير في عام 1995 عن أدب الكاتب الفرنسي مارسيل بروست، والدكتوراه في اﻷدب المقارن من جامعة مونتريال بكندا عن الحارة في السينما المصرية، وقد نشرت الرسالة فيما بعد في كتاب صدر عن المركز القومي للترجمة.

وعملت كأستاذة جامعية ومحاضرة بعدد من الجامعات الكندية، وبجانب عملها اﻷكاديمي نشرت لها عدد من الروايات والمجموعات القصصية، من أهمها: دنيا زاد، هليوبوليس، أكابيللا، وقد تحولت روايتها "أكابيللا"، إلى فيلم سينمائي باسم تفاحة حوا عام 2016.