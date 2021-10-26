عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تسيتسي دانجاريمبجا

كاتبة أفريقية تفوز بجائزة السلام الألمانية.. تعرف عليها

الكاتبة الزيمبابوية
الكاتبة الزيمبابوية تسيتسي دانجاريمبجا

تم تكريم الكاتبة الزيمبابوية "تسيتسي دانجاريمبجا" بحصولها على جائزة السلام الألمانية من هيئة تجارة الكتب الألمانية.


ووفقا لموقع "أفريقيا نيوز" حصلت  تسيتسي دانجاريمبجا على جائزة السلام الألمانية نظرا لجهودها الثقافية باعتبارها صوت مسموع على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".

 

وجاء تكريم الكاتبة صاحبة الـ 62 عاما لعملها الفني وأيضا  لالتزامها السياسي، لقد كانت تناضل من أجل الحرية وضد الفساد لسنوات وعليها أن تحصل على تقدير نظير ذلك في المحكمة.

txt

كاتبة أيرلندية تقاطع إسرائيل وترفض ترجمة روايتها للغة العبرية

txt

كاتبة: قصص الإثارة والتشويق تبعد الطفل عن الألعاب الإلكترونية

وكانت قد دعت في خطابها للتغلب على أنماط التفكير القديمة بمساعدة اللغة، وقالت خلال التكريم: "الحل هو إلغاء العنصرية وغيرها من أنماط التفكير القائمة على التركيبة السكانية مثل الجنس والدين والجنسية والطبقة، وأي شيء آخر كان ولا يزال للتفرقة من المهم القضاء عليه لبناء الإمبراطورية عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم".

وفي ثلاثية رواياتها التي نالت التكريم لها، استخدمت الكاتبة الأفريقية تسيتسي دانجاريمبجا مثال امرأة مراهقة لوصف النضال من أجل الحق في حياة كريمة وتقرير مصير المرأة في زيمبابوي.


وكانت قد  أدرجت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2018 روايتها الأولى ، "الظروف العصبية" ، التي نُشرت في عام 1988 ، في قائمتها لأهم 100 كتاب ساهمت في تشكيل العالم.

 

أما فيلم "نيريا" عام 1993 الذي كتبت قصته هو أحد أكثر الأفلام شعبية في زيمبابوي.

 

تم ترشيح رواية تسيتسي دانجاريمبجا الجديدة "This Mournable Body" إلى القائمة المختصرة لجائزة بوكر في عام 2020، بالإضافة إلى عملها كمؤلفة وصانعة أفلام ، نشطت "تسيتسي" لسنوات عديدة في تعزيز الحرية وحقوق المرأة والتغيير السياسي في زيمبابوي .

 

وتعد جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية ، التي تُمنح منذ عام 1950 ، هي إحدى أهم الجوائز الألمانية ، حيث تبلغ قيمتها 25 ألف يورو، وتكرم جمعية الناشرين وبائعي الكتب الألمانية شخصية ساهمت في تحقيق فكرة السلام.

إفريقيا الاثار كتاب حياة كريمة عنصرية فساد المحكمة الحرية الطفل فيلم تسيتسي دانجاريمبجا

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ