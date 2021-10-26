كاتبة أفريقية تفوز بجائزة السلام الألمانية.. تعرف عليها

تسيتسي دانجاريمبجا

تم تكريم الكاتبة الزيمبابوية "تسيتسي دانجاريمبجا" بحصولها على جائزة السلام الألمانية من هيئة تجارة الكتب الألمانية.



ووفقا لموقع "أفريقيا نيوز" حصلت تسيتسي دانجاريمبجا على جائزة السلام الألمانية نظرا لجهودها الثقافية باعتبارها صوت مسموع على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".

وجاء تكريم الكاتبة صاحبة الـ 62 عاما لعملها الفني وأيضا لالتزامها السياسي، لقد كانت تناضل من أجل الحرية وضد الفساد لسنوات وعليها أن تحصل على تقدير نظير ذلك في المحكمة.

وكانت قد دعت في خطابها للتغلب على أنماط التفكير القديمة بمساعدة اللغة، وقالت خلال التكريم: "الحل هو إلغاء العنصرية وغيرها من أنماط التفكير القائمة على التركيبة السكانية مثل الجنس والدين والجنسية والطبقة، وأي شيء آخر كان ولا يزال للتفرقة من المهم القضاء عليه لبناء الإمبراطورية عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم".

وفي ثلاثية رواياتها التي نالت التكريم لها، استخدمت الكاتبة الأفريقية تسيتسي دانجاريمبجا مثال امرأة مراهقة لوصف النضال من أجل الحق في حياة كريمة وتقرير مصير المرأة في زيمبابوي.



وكانت قد أدرجت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2018 روايتها الأولى ، "الظروف العصبية" ، التي نُشرت في عام 1988 ، في قائمتها لأهم 100 كتاب ساهمت في تشكيل العالم.

أما فيلم "نيريا" عام 1993 الذي كتبت قصته هو أحد أكثر الأفلام شعبية في زيمبابوي.

تم ترشيح رواية تسيتسي دانجاريمبجا الجديدة "This Mournable Body" إلى القائمة المختصرة لجائزة بوكر في عام 2020، بالإضافة إلى عملها كمؤلفة وصانعة أفلام ، نشطت "تسيتسي" لسنوات عديدة في تعزيز الحرية وحقوق المرأة والتغيير السياسي في زيمبابوي .

وتعد جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية ، التي تُمنح منذ عام 1950 ، هي إحدى أهم الجوائز الألمانية ، حيث تبلغ قيمتها 25 ألف يورو، وتكرم جمعية الناشرين وبائعي الكتب الألمانية شخصية ساهمت في تحقيق فكرة السلام.