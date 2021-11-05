أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

تحدث الدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذى السابق لـ جهاز حماية المستهلك، عن المسؤولية الإجتماعية.

وأوضح فرج خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن القيادة السياسية قدمت أكبر مسؤولية مجتمعية فى العالم عبر مشروع حياة كريمة.

وقال المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المستهلك، مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلى للمسؤولية المجتمعية المطبقة عالميا وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور المدير التنفيذى السابق لـ جهاز حماية المستهلك، إلى الآن ننظر إلى المسؤولية المجتمعية من منظور ضيق للغاية.

وأوضح فرج أن المسؤولية الإجتماعية، المقصود بها أن تكون الشركات والمؤسسات شريك دائما فى التنمية المستدامة فى مجتمعنا ينظر للمسؤولية الاجتماعية على أنها إحسان.

وأوضح أحمد سمير، أن المسؤولية الاجتماعية تتكون من 7 عناصر، منها الحوكمة داخل الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن الهدف منها تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

وقال أحمد سمير فرج، أن عدد قليل من الشركات تقدم المسؤولية المجتمعة، فى حين أننا لدينا آلاف الشركات، لافتا إلى أن لا يمكن فى نفس الوقت إلزام الشركات بشكل قانوني.