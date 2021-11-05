عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجمع اللغة العربية بالشارقة : المعجم التاريخي موثق بالنقوش

الدكتور محمد صافي
الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العرب

قال الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إن المعجم التاريخي للغة العربية سبقه عمل لمدة عامين لجمع المادة من مصادرها، سواء كانت نقوشا قديمة أو كتبا في النظائر السامية العبرية والآرامية والسريانية والحبشية والشعر الجاهلي، وثم جرى حوسبتها ومعالجتها، وبالتالي فإن المصادر موثقة والتوثيق دقيق.

وأضاف «المستغانمي»، خلال استضافته في حلقة خاصة من معرض الشارقة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»: "وبالنسبة للأحاديث الضعيفة فإننا لسنا الآن في مجال العقيدة والعمل والعبادات، لكنها تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا ننسبه إلى النبي هو الأحاديث المكذوبة والموضوعة والتي لا أصل لها".

وتابع الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن الحديث النبوي الشريف إذا كان ضعيفا فإنه يستشهد به في فضائل الأعمال، مشيرًا إلى أن الضعف يكون في السند، وبالتالي فإن المستفيدين من المعجم يهمهم أن هذه الكلمة استعملها النبي: "وإذا وردت الكلمة في القرآن فإننا نستعملها بالطبع، لأن القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالي وظني الدلالة، ونتتبع اللفظ والمعنى الذي ورد به والسيرة والصورة التي جاء عليها، لكننا لن نذكر كل ملابساته فإن ذلك يطول، ومن أراد مزيدا فليذهب إلى التفسير".

مجمع اللغة العربية بالشارقة المعجم التاريخي الحديث النبوي الشريف مجال العقيدة المعجم التاريخي للغة العربية

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة الدستورية: الدستور جعل الرئيس حكما لسلطات البلد القضائية

المقاهي والكافيهات كاملة العدد لمشاهدة مباراة القمة .. فيديو وصور

حرائق الغابات بـ سوريا تعلو بـ تحذيرات طارئة

الأهلي يهيمن على اللقاء ويتقدم على الزمالك 3-0 في الشوط الأول

مرعي: الرئيس السيسي وضع لنا قاعدة ذهبية بعدم التدخل في شئون القضاء|فيديو

السعودية تستعد لاستضافة حدث عالمي كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى

الثالث.. محمد شريف يسجل في مرمى الزمالك من صناعة السولية

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الاستعانة بـ "بى إن سبورت".. مفاجأة جديدة من يحيى الكومي فى الإسماعيلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ