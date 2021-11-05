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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفلسطينية بانة تتألق في مهرجان القاهرة للجاز

بانه
بانه

خطفت بانة مسامع عشاق موسيقى الجاز بتوليفة غنائية أحيت خلالها روائع أساطير الجاز العالميات على طريقتها الخاصة، تحت مسمى Tribute to the Divas، من بينهن جارة القمر فيروز وBillie Holiday و Aretha Franklin بجانب Nancy Sinatra و Ella Fitzgerald.

 

وعلى مدار ساعة زمن متواصلة أمتعت بانة الجمهور بأغنيات "صباح ومسا" و"Bang Bang" و"يا حبيبي تعالى"، ضمن مشاركتها الأولى في فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان القاهرة للجاز Cairo Jazz Festival في مركز التحرير الثقافي في وسط البلد.

 


كما أتت هذه الإطلالة تزامنا مع احتفال بانة بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "مجنونة"، التي أطلقتها قبل الحفل بيوم، وجسدت خلالها  كواليس عقلية الفتيات وتكشف سر التقلبات المزاجية والعاطفية للبنات عبر مزيج غنائي مبهج يجمع الرومانسية بخفة الدم وتلقائية الكلمات، تعاونت فيها مع الشاعر عمر المصري والملحن عمرو الشاذلي والمنتج المنفذ ماجد سليمان والموزع وسام عبد المنعم،  والأغنية من إنتاج يونيفيرسال ميوزيك الشرق الأوسط.

بانه تطلق أغنية "مجنونة" باللهجة المصرية .. فيديو

قريبا.. الفلسطينية بانه تطرح فيديو كليب مجنونة باللهجة المصرية|صور

كما أتت هذه الحفلة في ختام  جولة بانه الغنائية الجديدة في العالم العربي،  التي استهلتها بأولى حفلاتها في مصر سبتمبر الماضي،  وذلك خلال مشاركتها في مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية وتبعتها مؤخرا بحفلها الضخم في الإمارات،  شاركت خلاله في حفل إحياء ذكرى الموسيقار العالمي الرحل سيناترا على مسرح اوبرا دبي.


بانة مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات،  وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام،  تزامنا مع ظهور ألبومها الأول "شو بنا"، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات،  من بينها "شو حلو نحنا" و"عكس الشي" و"عالبال".

بانة صباح ومسا يا حبيبي تعالى مجنونة الامارات عكس الشي

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