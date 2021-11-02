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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بانه تطلق أغنية "مجنونة" باللهجة المصرية .. فيديو

صدى البلد

أطلقت المطربة الفلسطينية بانه أجدد أعمالها الغنائية "مجنونة"،  بشكل فيديو كليب ليريكال مصور.


وتجسد بانه خلال الأغنية كواليس عقلية الفتيات وتكشف سر التقلبات المزاجية والعاطفية للبنات عبر مزيج غنائي مبهج يجمع الرومانسية بخفة الدم وتلقائية الكلمات المعبرة عن مشاعر كل بنت تدخل في علاقة حب، وتغازل خلالها فتيات برج الجوزاء المعروف بكونه برج متقلب المشاعر والتفكير،  كما تحكي بانه عبر الأغنية عن شخصيتها الحقيقية الجوزائية، تقول كلمات الأغنية: "أنا أعقل من أعقل واحدة وأجن من المجانين،  انا أصلا مودي بيتغير كل دقيقة دقيقتين، بس أنا طيبة وكيوت والله من جوايا،  وبنام مبسوطة وبصحى معيطة راكبة معايا".


وتعود بانه عبر أغنية مجنونة لتغازل جمهورها المصري عبر خوضها تجربة الغناء باللهجة المصرية من جديد بعد نجاح آخر أغنياتها "صاحية رايقة"، وتتعاون في الكليب الجديد مع الشاعر عمر المصري والملحن عمرو الشاذلي والمنتج المنفذ ماجد سليمان والموزع وسام عبد المنعم،  والأغنية من إنتاج يونيفيرسال ميوزيك الشرق الأوسط.

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وقررت بانه إطلاق الكليب الجديد فور وصولها إلى مصر تزامنا مع إحيائها ثاني حفلاتها الغنائية في القاهرة،  وهذه المرة عبر مشاركتها الخاصة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز،  خلال حفل غنائي ساهر يحتضنه مركز التحرير الثقافي في وسط البلد في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء 3 نوفمبر،  ومن ثم تغني في الإسكندرية لأول مرة مساء الجمعة المقبل بمسرح الجيزويت،  وتقدم خلال الحفل توليفة غنائية منتقاه للأشهر أعمال أساطير موسيقى الجاز العالميين على طريقتها الخاصة بمشاركة فرقتها من الموسيقيين المصريين.

 

كما تأتي هذه الحفلة في ختام  جولة بانه الغنائية الجديدة في العالم العربي،  التي استهلتها بأولى حفلاتها في مصر سبتمبر الماضي،  وذلك خلال مشاركتها في مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية وتبعتها مؤخرا بحفلها الضخم في الإمارات،  شاركت خلاله في حفل إحياء ذكرى الموسيقار العالمي الرحل سيناترا على مسرح اوبرا دبي.

 

 

 

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين،  وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات،  وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام،  تزامنا مع ظهور ألبومها الأول "شو بنا"، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات،  من بينها "شو حلو نحنا" و"عكس الشي" و"عالبال".

 

 

 

 

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المطربة الفلسطينية عمرو الشاذلي شارك المطربة الفلسطينية بانة الملحن عمرو الشاذلي أغنية مجنونة

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