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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. الفلسطينية بانه تطرح فيديو كليب مجنونة باللهجة المصرية|صور

المغنية الفلسطينية
المغنية الفلسطينية بانه

انتهت المطربة الفلسطينية بانه من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "مجنونة"، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب خلال أسابيع. 

تفاصيل أغنية بانه

وتواجدت بانه الفترة الماضية في القاهرة لتسجيل العمل الجديد،  الذي تعود خلاله للغناء باللهجة المصرية بعد النجاح الجماهيري الذي صاحب أحدث  أغنياتها المصرية "صاحية رايقة".

 

وتتعاون بانه خلال "مجنونة" مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري والموزع سامي الأمير والمنتج المنفذ ماجد سليمان وتسجيل الصوت مع مودي. 

كواليس تسجيل أغنية بانه 

وتكشف بانه أن أغنية مجنونة ستكون مفاجأة للجمهور لما تحويه من خفة دم وتلقائية في كلماتها وبهجة في شكلها الموسيقي والتي تجسد شخصية الفتاة متقلبة المزاج ومتغيرة الطباع بين الهدوء والجنون والانفعال والعشق والعصبية،  مشيرة لكونها تعكس شخصيتها وشاركت في وضع فكرتها والإشراف على كتابتها من الصفر حتى اكتملت رؤيتها في شكل الأغنية النهائي.

وتأتي أغنية "مجنونة" بعد نجاح تجربة بانه الغنائية باللهجة المصرية في عدة أعمال مؤخرا، من بينها "القعدة الحلوة" و"افتح عينيك" وصولا لكليب "صاحية رايقة"، الذي تم تصويره في لبنان وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي. 

كما تستعد بانه لإطلاق أغنية مجنونة في مستهل انطلاقتها الغنائية الجديدة في موسم الصيف،  التي تعود خلالها لمصر لإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية في القاهرة وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "هي الفنون" في الجامعة الأمريكية في سبتمبر المقبل،  وتتلوها بجولة حفلات متنوعة في العالم العربي.

بانه مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين،  وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات،  وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام،  تزامنا مع ظهور ألبومها الأول "شو بنا"، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات،  من بينها "شو حلو نحنا" و"عكس الشي" و"عالبال".

بانة المغنية الفلسطينية بانه أغاني بانه أغنية مجنونة أغنية صاحية رايقة

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