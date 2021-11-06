اليوم.. حفل تسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١

تقيم جامعة عين شمس، وقائع حفل تسلم الجامعة جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو، اليوم السبت بمدرج المحلاوي بكلية الطب في تمام الساعة 10 صباحا.



ويأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مجلس جامعة عين شمس بكامل أعضائه، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .





الجدير بالذكر أن حصلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على المركز الاول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا لنتائج لعام 2021/2020، وذلك من خلال مساهمتها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. فقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 21090 مواطناً وفقاً للنتائج الصادرة من الهيئة العامه لتعليم الكبار.



يأتي هذا الإنجاز بالرغم من الظروف المجتمعية التي مر بها العالم واجتياح جائحة كورونا وتوقف عديد من المؤسسات التعليمية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا القيام بدورهم التطوعي المجتمعي وتحقيق الصدارة بحصول جامعتهم على المركز الأول للعام المالي 2021/2020.



وجامعة عين شمس بها أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية تم إنشاؤه عام ٢٠٠١، والذي يعمل على تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لفتح الفصول، كما تم اتخاذ إجراءات فاعلة للنهوض بالمشروع منها إنشاء سبع وحدات لمحو الأمية بكليات الجامعة ( التربية- البنات شعبة التربية- الآداب- التربية النوعية- التجارة- الألسن- الحقوق) للتواصل مع الطلاب ومتابعة المشروع، وتقديم حوافز للطلاب وتكريم الطلاب المتميزين بالمشروع.



وحصلت الجامعة على المركز الأول خلال دورتي أكتوبر ٢٠٢٠، ويناير ٢٠٢١، مما ساهم في حصولها على المركز الأول خلال العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١. وتسعى الجامعة بطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين القائمين على المشروع بتحقيق نتائج أفضل ومحو أمية اكبر عدد من الأميين لإعلان مصر خالية من الأمية.