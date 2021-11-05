شوقى علام: دور الأزهر الشريف فى تعاليم الإسلام مشهود له عالميا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدول الخارجية فى حاجة ملحة للدور المصرى فيما يخص شئون الإسلام.

وقال علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، خارجيا يحب الجميع المؤسسات الدينية فى مصر مثل الأزهر الشريف ويتطلعون إلى تواصل أكثر معه.

وتابع مفتي الجمهورية:أن دور الأزهر الشريف فى تعاليم الإسلام، مشهود له من جميع دول العالم.

وأكد شوقى علام، أهمية الزيارة التى قام بها إلى البوسنة والهرسك، مؤكدا أن هذا البلدان تنتظر المزيد، ولذلك ما يروه من الذين جاء إلى مصر وتعلم فى الأزهر الشريف.

مفتي الجمهورية: مستعدون لتقديم كل الدعم العلمي والشرعي لمسلمي باكستان

وكان استقبل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- السفير ساجد إقبال، سفير باكستان بالقاهرة؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وباكستان.



وخلال اللقاء هنأ المفتي السفيرَ ساجد إقبال، لاعتماده سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا له إقامة طيبة في بلده الثاني مصر، كما أعرب عن خالص أمنياته لباكستان بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، متطلعًا إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتصحيح صورة الإسلام والدفاع عنه في مختلف المحافل الدولية.