نسخة أصلية يا سادة.. إبراهيم فايق عن خماسية الأهلي في القمة: فوز مستحق

احتفل الإعلامي إبراهيم فايق بفوز الأهلي بخماسية علي غريمة التقليدي نادي الزمالك في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وكتبت فايق عبر حسابه علي "تويتر":"‏فوز مستحق للأهلي.. مبروك على الأداء والنتيجة.. موسيماني كان مميزا في اللقاء إلا النصف ساعة الأخيرة.. تعديلاته حرمت الفريق من تسجيل المزيد من الأهداف.. كل لاعبي الأهلي كانوا نجوما وعلى رأسهم ديانج والسولية وأفشه ومعلول.. كانت هذه نسخه أصلية من الأهلي في هذه الليلة يا سادة".



انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.