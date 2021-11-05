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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفتي الجمهورية: الخلاف الأسري ظاهرة موجودة.. وضرب الزوجة يتعارض مع مسلك النبي

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ضرب الزوجة، يتعارض مع مسلك النبي في التعامل مع زوجاته.

 

وأكد علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أننا في حاجة ماسة وشديدة إلى إدارة حضارية للخلاف الأسري، لأن هذا الخلاف الأسري هو ظاهرة موجودة، وواقع لا يمكن أن تنفك عنه أسرة، سواء حصل الخلاف بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة، لكن الأسرة الذكية والرشيدة والعاقلة، هي التي تستطيع أن تحتوي هذه الخلافات، وتميتها في مهدها.

 

وأضاف المفتي : ليس هناك طرف دون طرف هو المسؤول عن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية، بل كل منهما مسئول عن تلافي هذه المشكلات، وإدارتها إدارة حضارية.


وأشار إلى أن القرآن الكريم يرشدنا إلى أن ثمة مراحل وعظية ومراحل تأديبية، وأما عن الضرب؛ فهو يمثل رمزية، ويجب أن يفهم مدلوله وكيفيته وَفقًا للمسلك والنموذج النبوي الشريف في التعامل مع زوجاته؛ فتقول السيدة عائشة رضى الله عنها وعن أبيها: “ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله”، بل إنه مغاير لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم.

 

ولفت مفتي الجمهورية، النظر، إلى أن حل المشكلات بالضرب وإبراز السلبيات، هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ.

الدكتور شوقي علام شوقي علام مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية الخلاف الاسري

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