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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد وفاتها.. تفاصيل ليلة اعتزال سهير البابلي ورفضها مسرحية لـ مصطفى محمود

سهير البابلي
سهير البابلي

توفيت الفنانة سهير البابلي اليوم بعد صراع مع المرض ، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات أدت الي تدهور حالتها الصحية .

ويكشف صدى البلد تفاصيل ليلة أعتزال سهير البابلي للفن ورفضها مسرحية لـ مصطفى محمود 

لم يكن قرار اعتزال الفنانة سهير البابلي أمرا سهلا على منتج مسرحيتها  المخرج جلال الشرقاوي ، فقد كان الأمر صادما بالنسبة له ، خاصة وأنه كان يحضر لعرض موسم ثالث من مسرحية عطية الإرهابية ، وأنفق مبالغ طائلة سواء من التعاقد مع الممثلين أو الدعاية وغيرها من الأشياء . 

وكشف المخرج جلال الشرقاوي عن تفاصيل ليلة  اعتزال الفنانة سهير البابلي في حوار تليفزيوني  ، حيث أكد أن “ البابلي ” كانت تستعد الى عرض الموسم الثالث من مسرحيتها “ عطية الإرهابية ” ، وقد تحدثت معه عن بعض الأمور التي يمكن ان يتم إضافتها في النص حتى تظهر بشكل جديد ، وقد أتفقا على لقاء في منزلها برفقة المؤلف حتى يتم الاستقرار على هذه الأمور مساءاً قبل الذهاب الى البروفة . 

بوستر مسرحية عطية الارهابية 

وتابع “ جلال الشرقاوي” في حواره مع الإعلامية صفاء أبو السعود أنه ذهب في المساء إلى منزل الفنانة سهير البابلي وفوجئ أنها ترتدى حجابا باللون الأسود وجلباب كحلى غامق ، وهذا ما جعله يعتقد أن هناك حالة وفاة قد حدثت في عائلتها ، خاصة وأن مؤلف العمل ظهر عليه علامات الحزن. 

واستكمل جلال الشرقاوي أن سهير البابلي أخبرته أنها اتخذت قرار الاعتزال، ولكنه أعتقد أنها تمزح معه ، إلا انها أكدت له المعلومة .

وأضاف : حين سأل سهير البابلي عن مصير الأموال التي دفعها والعاملين الذين سوف يتضررون من هذا القرار قالت له “ ربنا يعينكم ”.

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وتابع جلال الشرقاوي أنه بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي قرر أن يسند بطولة العمل الى ثلاثة فنانات ، إلا أنهن جمعين رفض بطولة العرض خوفاً من المقارنة مع سهير البابلي ، وهو ما جعله يسند البطولة إلى ابنته عبير الشرقاوي .

مسرحية عطية الإرهابية ظلت تعرض من عام 1992 الى عام 1995 ، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين ابرزهم  احمد أدم وحسين الشربيني . 

مصطفى محمود :

بعد ذلك كان من المقرر أن تعود الفنانة سهير البابلي الى التمثيل من خلال مسرحية كتبها مصطفى محمود إلا أنها شعرت أن هناك أشياء في النص لا تقتنع بها من المنظور الديني ما جعلها تستشير بعض من العلماء فأفتوا لها على حد قولها “ اتقى الشبهات ” ، وهو ما جعلها تعتذر عن المشاركة فيها .

سهير البابلى الفنانة سهير البابلي عطية الارهابية مسرحية عطية الارهابية جلال الشرقاووى

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