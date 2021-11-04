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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

سهير البابلي
سهير البابلي

كشفت قريبة إلى الفنانة سهير البابلي تفاصيل حالتها الصحية، لطمأنة جمهورها ومحبيها.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن حالتها مستقرة حاليا لكن مازالت في العناية المركزة. 

تعرضت الفنانة "سهير البابلي" لأزمة صحيه طارئة، استلزمت دخولها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لغيبوبة سكر.

وأوضح "اشرف ذكي" نقيب المهن التمثيلية تصريح خاص لـ"صدي البلد" الحاله الصحيه للفنانه"سهير البابلي"، وتطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وأنها تخضع الآن للإشراف الطبي والملاحظة في المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لغيبوبة سكر ..فيديو

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يذكر أن الفنانه "سهير البابلي" لها رصيد فني كبير يتجاوز ال 100 عمل ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"ريا و سكينة" و أيضًا مسلسل "بكيزة وزغلول".

سهير البابلى الحالة الصحية نقيب المهن التمثيلية غيبوبة سكر المستشفى أكتوبر

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