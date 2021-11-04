تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

كشفت قريبة إلى الفنانة سهير البابلي تفاصيل حالتها الصحية، لطمأنة جمهورها ومحبيها.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن حالتها مستقرة حاليا لكن مازالت في العناية المركزة.

تعرضت الفنانة "سهير البابلي" لأزمة صحيه طارئة، استلزمت دخولها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لغيبوبة سكر.

وأوضح "اشرف ذكي" نقيب المهن التمثيلية تصريح خاص لـ"صدي البلد" الحاله الصحيه للفنانه"سهير البابلي"، وتطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وأنها تخضع الآن للإشراف الطبي والملاحظة في المستشفى.

يذكر أن الفنانه "سهير البابلي" لها رصيد فني كبير يتجاوز ال 100 عمل ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"ريا و سكينة" و أيضًا مسلسل "بكيزة وزغلول".