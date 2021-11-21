رفضت مشهد حضن آسر ياسين وفتحي عبد الوهاب.. عندما عادت سهير البابلي للتمثيل من أجل المال

توفيت الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات.

ونرصد عبر السطور التالية، مواقف مرت بها الراحلة بعد اتخاذ قرار عودتها للفن بعد سنوات على اعتزالها له.

لم تكن عودة سهير البابلي بعد سنوات من الاعتزال إلى الفن؛ أمرا سهلا على الإطلاق، فقد كان هناك العديد من العروض الإنتاجية التي تستهدف إعادتها للشاشة من جديد.

ووافقت الفنانة سهير البابلى على العودة مرة أخرى من خلال مسلسل “قلب حبية”، الا ان هناك شروطاً وضعتها من أجل إتمام التعاقد، وهو عدم وجود مشاهد تلامس بينها وبين الفنانين الذين سيؤدون دور أبنائها، سواء أحضان أو قبلات.

ولعب دور ابنيهما ف هذا المسلسل، كلا من الفنانين آسر ياسين وفتحي عبد الوهاب، حث تم الرضوخ لطلبات سهير البابلي .

مسلسل قلب حبية عرض عام 2005 ، وهو من تأليف على عبد القوى الغلبان ومن إخراج خيرى بشارة ، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين بجانب سهير البابلي وعلى راسهم ،أحمد خليل زوج الفنانة السابق ، وجومانا مراد وياسمين الجيلانى .

بدات أحداث مسلسل قلب حبية من سبعينيات القرن الماضي حول حبيبة الأرملة التي توفى زوجها وترك لها ولدين هما (مواس) الذي يدير مصنع والده و(مصطفى) الطالب في كلية الزراعة، وترك ثروة تبلغ 50 فدانا ومصنعا للطوب، وعمارتين في أسيوط، وتتفرق مسارات الحياة بين الولدين وتختلف طموحاتها.

أفيش مسلسل “ قلب حبيبة ”

سهير البابلي كانت قد ظهرت مع الإعلامية هالة سرحان، حين كانت تقدم الأخيرة، برنامجا، على شبكة راديو وتليفزيون العرب، خلال فترة اعتزالها، وصرحت بأنها لن تعود إلى الفن، بل إن بعض الصحفيين آنذاك، انتقدوا ظهورها كداعية إسلامية، وكشفت حينها انها ترفض العودة .

وبعد سنوات عديدة ظهرت الفنانة سهير البابلي من خلال مسلسل قلب حبية وهى ترتدى الحجاب ، وحقق المسلسل نجاحاً .

وخلال الخمس سنوات الأخيرة ظهرت الفنانة سهير البابلي فى حوار تليفزيوني مع الإعلامية راغدة شلهوب ، وحمل البرنامج اسم “100 سؤال"، وكشفت عن أنها عادت إلى الفن من أجل المال، حيث أنه مصدر رزقها الوحيد، مؤكدة أنها حين عادت؛ قررت أن تقدم أعمالا هادفة تخدم الإنسانية .

سهير البابلي في سطور

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فار سكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

قدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل .