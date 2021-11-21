اتكسفت من نفسى.. سهير البابلي ارتدت الحجاب بسبب ابنتها واعتزلت بفتوى من الشعراوي |فيديو وصور

كانت تتربع على عرش النجومية خصوصا على خشبة المسرح المصري، حيث كانت سهير البابلي لسنوات طويلة هي النجمة الأهم وسط الفنانات على خشبة المسرح، إذ كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة، وكان يزين شباك التذاكر دائما لافتة “ كاملة العدد ” .



لم يتوقع أحد ان يقرأ خبر اعتزال نجمة المسرح في الصحف خصوصا وأنها كانت تجهز في ذلك الوقت لموسم جديد من مسرحيتها “ عطية الإرهابية ” ، ولكنها فجأة اتخذت القرار ، الذى كان صدمة للجميع.

لم تتحدث سهير البابلي لحظة اعتزالها عن أسباب هذا القرار ولكن بعد سنوات طويلة من الغياب، أكدت “ البابلي ” انها أخذت هذا القرار بسبب ابنتها التي كانت قد سبقتها في ارتداء الحجاب وتحديداً في سن 17 عاماً.



وتابعت سهير البابلي في أحاديث تليفزيونية، قائلة: “ أتكشف من نفسى”، بعد ان وجدت ابنتي ترتدى الحجاب وتقوم بتحفيظ القران وتدريس بعض الأمور الدينية.

سهير البابلي وابنتها نيفين

واستكملت سهير البابلي ، انها خافت حين وجدت ان ابنتها نيفين ارتدت الحجاب بالإضافة الى قراءتها القرءان ، وانها لا تفعل مثلها.

وعن قرار اعتزال التمثيل، أكدت سهير البابلي انه جاء بفتوى من الشيخ محمد الشعراوي ، حيث جمعتهما جلسة خرجت منها وقد اتخذت قرار الاعتزال، رغم انه افتى لها بعد ذلك بالعودة بشروط.

الفنانة سهير البابلي

واستكملت سهير البابلي ان الشيخ محمد متولى الشعراوي أوضح لها انها من الممكن ان تقدم أعمال درامية لا تخلو من المشاهد غير اللائقة - حسب قولها - والالفاظ البذيئة، بشرط أن تفيد الإنسانية.

سهير البابلي في سطور :

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فار سكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

سهير البابلي



قدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل .