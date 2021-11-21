بعد إيقاف 19 من مؤدي المهرجانات.. محمود الليثي: بطلوا هري



علق المطرب محمود الليثي علي قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بمنع 20 مؤديا لأغاني المهرجانات من الغناء.



ونشر الليثي صورة لأمير الغناء العربي هاني شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وكتب: "ربنا يصلح الحال وكل حاجه وكل مشكله وليها حل الناس بس نفسي الناس تبطل هري 🙏🏻".



وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، وتضم الأسماء الممنوعة "حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على (الشهير بمسلم)، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا".