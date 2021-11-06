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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث ذكرى يناير

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

 

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت منذ عامين بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

 

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.

محاكمة أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير ثورة يناير ثورة العنف

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