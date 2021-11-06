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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد الغفار: لا توجد أي قوائم انتظار للحصول على لقاح كورونا

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنّ هناك أكثر من ثمانية ملايين جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا متوفر حاليًّا في مصر.

 

وأضاف  خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة  "mbc مصر"، أن هناك لا توجد أي قوائم انتظار للحصول على لقاح كورونا.

 

وأردف خالد عبد الغفار،: "العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، ومعدلات التطعيم لابد أن تكون أكتر من كدا بكتير لأن دا الحل".

 

وأكمل: "مصر من أوائل الدول اللي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، احنا دلوقتي عندنا أحدث الأدوية اللي بتقلل حالات الوفيات.. احنا استهلكنا 39 مليون جرعة من اللقاحات ونمتلك حاليًا 33 مليون جرعة... عندنا 12 مليون مواطن خدوا الجرعتين".

لقاح فايزر ضد كورونا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي صحة لقاح كورونا

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