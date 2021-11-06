مواعيد مباريات اليوم السبت 6 -11- 2021.. أبرزها مانشستر يونايتد والسيتي

تقام اليوم السبت 6 -11- 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بالدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي ونظيره التركي والقنوات الناقلة لها.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت 6-11-2-2021 على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

فريق مانشستر يونايتد VS فريق مانشستر سيتي فى تمام الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 English

فريق تشيلسيVS فريق بيرنلي فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فريق كريستال بالاس VS فريق وولفرهامبتون فى تمام الساعة 5 مساء

فريق برينتفورد VS فريق نوريتش سيتي فى تمام الساعة 5 مساء

فريق برايتونVS فريق نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 English

الدوري الإسباني

فريق إسبانيولVS فريق غرناطة فى تمام الساعة 3 مساء

فريق سيلتا فيجو VS فريق برشلونة فى تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports Connect

فريق ديبورتيفو ألافيس VS فريق ليفانتي فى تمام الساعة 7:30 مساء

فريق ريال مدريد VS فريق رايو فاليكانو فى تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي

فريق سبيزيا VS فريق تورينو فى تمام الساعة 4 مساء

فريق يوفنتوس VS فريق فيورنتينا فى تمام الساعة 7 مساء

فريق كالياري VS فريق أتلانتا فى تمام الساعة 9:45 مساء

الدوري الألماني

فريق شتوتجارت VS فريق أرمينيا بيليفيلد فى تمام الساعة 4:30 مساء

فريق فولفسبورج VS فريق أوجسبورج فى تمام الساعة 4:30 مساء

فريق بايرن ميونخ VS فريق فرايبورج فى تمام الساعة 4:30 مساء

فريق لايبزيج VS فريق بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة 7:30 مساء



الدوري الفرنسي

فريق ليل VS فريق أنجيه فى تمام الساعة 6 مساء



فريق بوردو VS فريق باريس سان جيرمان فى تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect



الدوري التركي

فريق يني ملطية سبور VS فريق إسطنبول باشاك شهير فى تمام الساعة 3 مساء

فريق أنطاليا سبورVS فريق ألتاي فى تمام الساعة 3 مساء



فريق بشكتاش VS فريق طرابزون سبور فى تمام الساعة 6 مساء