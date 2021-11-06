من بينها رسالة فيدل كاسترو.. مزاد علني بالأرجنتين لبيع مقتنيات مارادونا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا مفصلا باسم "من بينها رسالتكم فيدل كاسترو.. مزاد علني بالارجنتين لبيع متعلقات ماردونا".

وينتظر عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، عرض سيارة بورش التي كان يمتلكها في آخر مواسمه في أوروبا، للبيع في مزاد خلال هذا الأسبوع في العاصمة الفرنسية باريس.

وقاد مارادونا السيارة الفضية وهي من طراز "بورشه 911" إنتاج عام 1992، إلى التدريبات والمباريات حين كان يلعب في فريق إشبيلية الإسباني في الموسم (1992-1993)، والذي كان الأخير له في أوروبا، بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة 15 شهرا بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

قال غريغوري تيوتنز خبير السيارات في "دار بونامز" للمزادات في منشأة تخزين في بلجيكا: "تسلمها مارادونا جديدة تماما وبسبب مكانة مالكها السابق قد تباع هذه السيارة بثلاثة أضعاف قيمة سيارة من نوعها".

وسيستمر المزاد عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولغاية العاشر من مارس الجاري، وتقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو (240800 دولار) لكن تيوتنز قال إن "دار بونامز" تتوقع أن تباع بثمن أكبر.

وأضاف: "لن تجذب فقط محبي اقتناء السيارات لكن أيضا عشاق كرة القدم ومارادونا أسطورة اللعبة".

وباع مارادونا، بطل مونديال المكسيك 1986، السيارة لشخص في جزيرة مايوركا الإسبانية، واحتفظ بها لمدة 20 عاما، قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا.

وستدخل سيارة مارادونا الذي توفي يوم 25 نوفمبر الماضي، المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عداد السيارة.

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