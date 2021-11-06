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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوروبا ستتحول إلي بؤرة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الخميس من أن أوروبا تواجه شتاءً مدمرًا محتملًا قد يشهد وفاة نصف مليون شخص بـ فيروس كورونا المستجد،  حيث دقت ناقوس الخطر بشأن زيادة عدد الحالات وإطلاق اللقاحات المتعثرة في أجزاء من البلاد. 

 

تكافح أجزاء كبيرة من أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات ، حيث أبلغت ألمانيا يوم الخميس عن أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ بدء وباء فيروس كورونا.

 

وفي تحذير جديد وخيم ، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج إن وتيرة انتقال العدوى في جميع أنحاء المنطقة تثير "القلق الشديد".

 

وقال كلوج في بيان "نحن مرة أخرى في مركز الزلزال".

وحذر من أنه "وفقًا لإحدى التوقعات الموثوقة ، إذا بقينا على هذا المسار ، فقد نشهد نصف مليون حالة وفاة أخرى بـ فيروس كورونا في أوروبا وآسيا الوسطى بحلول الأول من فبراير من العام المقبل" ، مضيفًا أن 43 دولة من أصل 53 دولة في قد تشهد رقعته أيضًا ضغطًا شديدًا أو شديدًا على أسرة المستشفى.

 

تكافح مساحات شاسعة من القارة للتغلب على الزيادات الحادة في متغير دلتا ، الأمر الذي أدى إلى تعقيد تخفيف القيود في العديد من البلدان تضررت أوروبا الشرقية بشدة،  وسجلت الحالات مستويات قياسية في روسيا والآن في ألمانيا ، بينما فرضت العاصمة الأوكرانية كييف قيودًا جديدة صارمة يوم الاثنين.

 

أعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من أن الارتفاع الإضافي في الإصابات ، إلى جانب نزلات البرد الشتوية الموسمية ، يمكن أن يضع العاملين في مجال الرعاية الصحية تحت ضغط لا يمكن السيطرة عليه خلال عيد الميلاد وفي العام الجديد.

 

في آخر تحديث أسبوعي لها ، قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا سجلت ارتفاعًا بنسبة 6٪ في الحالات عن الأسبوع السابق، كان هذا هو أعلى معدل في أي منطقة عالمية ، حيث سجلت كل منطقة أخرى "تراجعات أو اتجاهات مستقرة".

 

وقال كلوج "نحن في نقطة حرجة أخرى من عودة ظهور الجائحة". ألقى باللوم على عاملين للموجة الجديدة ؛ تخفيف تدابير فيروس كورونا، وعدم تغطية التطعيم في البلقان ونحو شرق القارة. وقال إن "معدلات الاستشفاء في البلدان ذات الإقبال المنخفض للقاح أعلى بشكل ملحوظ وترتفع بسرعة أكبر من تلك التي تتمتع بامتصاص أعلى".

حذر وزير الصحة الألماني ينس سبان ، الأربعاء ، من ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمن يرفضون التطعيم، كما قال سبان للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه طُلب منه شهادة التطعيم في روما خلال مجموعة العشرين أكثر في يوم واحد منه في ألمانيا خلال أربعة أسابيع.

 

كان يستجيب لارتفاع كبير في الإصابات في البلاد ؛ تم تسجيل 33949 حالة جديدة يوم الخميس ، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر 2020. ولا تزال حالات الاستشفاء والوفيات أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة ما قبل اللقاح.

 

قال سبان إن ألمانيا تعاني من جائحة "هائل" من غير الملقحين ، مضيفًا: "الحقيقة هي أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من مرضى Covid-19 في [العناية المركزة] إذا حصل كل من يستطيع القيام بذلك على التطعيم".

 

عانت المملكة المتحدة أيضًا من سلسلة عنيدة من الإصابات الجديدة منذ نهاية الصيف ، لكنها قاومت تنفيذ إجراءات مثل تفويضات الأقنعة أو تصاريح اللقاحات التي أصبحت شائعة في جميع أنحاء أوروبا.

 

 أبلغت اليونان يوم الخميس عن تسجيل رقم قياسي بلغ 6808 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 - وهو أعلى عدد يومي منذ بداية الوباء حيث واجه النظام الصحي ضغطًا متجددًا بسبب ارتفاع حالات العلاج في المستشفيات.

 

أعلنت الحكومة اليونانية قيودًا أكثر صرامة على غير الملقحين في محاولة للحد من الارتفاع المفاجئ ، بما في ذلك العمال غير الملقحين الذين يخضعون لاختبارات Covid-19 أسبوعيًا واختبارات سلبية للوصول إلى الخدمات العامة والبنوك والمتاجر وأماكن أخرى.

 

كما رفعت الحكومة الغرامات على الشركات غير الملتزمة وقالت إنها ستكثف الضوابط. "هناك اتجاه متزايد للوباء في بلدنا ، كما هو الحال في معظم البلدان الأوروبية. وقد اتخذت الحكومة جميع التدابير من أجل تعزيز نظام الصحة الوطني ، ولهذه الغاية قمنا بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بأكثر من الضعف، ".

 

 وقال وزير الصحة ثانوس بليفريس يوم الأربعاء إنه حث المزيد من الأشخاص على التطعيم،  تجاوز العالم علامة فارقة تتمثل في 5 ملايين حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية الوباء يوم الاثنين  وهي علامة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "عتبة جديدة مؤلمة".

 

المصدر: .cnn.

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