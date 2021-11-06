تفاصيل علاج فايزر وميرك الجديدين لعلاج فيروس كورونا

كشف الدكتور أحمد سالمان، الباحث بجامعة أكسفورد، تفاصيل آلية عمل الرئة وقت الإصابة بكورونا.

وأوضح سالمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" هناك بحث على 200 ألف متطوع أصيبوا بكورونا اكتشف وجود جين مسؤول عن أليه عمل خلايا الرئة حين تحدث العدوى.

وتابع الباحث بجامعة أكسفورد:" "البحث خلص إلى وجود جينات تساعد على دخول الفيروس إلى الخلية ووجوده يزيد من فرص ارتباط الفيروس بالمستقبلات".



وأوضح أحمد سالمان:" "وجود الجين يسهل في وجود العدوي وتدهور الحالة؛ ووجد أن دول شرق أسيا والهند لديهم ارتفاع في هذا الجين بنسبة 50% وفي أوروبا بتركيز 15% أما في أفريقيا والدول اللاتينية يصل هذا الجين إلى 2%".

وأشار إلي أن هذا الجين يعد أحد العوامل التي تساعد على الإصابة وانخفاضه في أفريقيا ربما يعد أحد العوامل التي ساعدت في انخفاض أعداد الإصابات".

ولفت إلي أنه تم اعتماد دواء من شركة ميرك في إنجلترا ويتم استخدامه 3-5 أيام ويساعد في خفض العدوي وتقليل الوفيات بنسبة تتجاوز الـ80%، منوها إلي أن شركة فايزر أيضا أعلنت عن عقار يخفض من نسبة الوفيات تصل إلى 89% وهو أحد الأدوية التي تهاجم وتستهدف أنزيم معين ويقلل نسبة دخول المستشفيات".