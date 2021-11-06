هنا شيحة تشعل إنستجرام بعد ظهور والدتها..شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت فى الصورة برفقة والدتها، مما نال إعجاب متابعيها.

أعمال هنا شيحة

وأعلنت الفنانة هنا شيحة، عن نيتها لخوض تجربة الإخراج السينمائي، قائلة: ” نفسي أعمل فيلم قصير واقوم بإخراجه، أنا دارسة ده في معهد فنون مسرحية درست إخراج مسرحي وأسس إخراج سينمائي".

وقالت هنا شيحة في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" الإخراج السينمائي ممكن يكون مختلف لكن أنا تعلمت مدرسة الإخراج السينمائي الواقعي، وانا عايزة أركز على الاخراج ومش ضروري أكون فنانة وممكن أجيب ممثلة عادي وعادة هتبقى واحدة صاحبتي تبقى فهماني وده هيكون من صديقاتي المقربات كندة علوش وصبا مبارك ورضوى الشربيني ".