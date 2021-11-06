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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. ميليشيا الحوثي تصعد عمليات تجنيد الأطفال

مليشيا الحوثي الإرهابية
مليشيا الحوثي الإرهابية

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عمليات تجنيد الاطفال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

و أوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي تصعد من عمليات تجنيد الاطفال والزج بهم في هجمات انتحارية على خطوط النار في جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسقوط المئات منهم بشكل يومي بين قتيل وجريح واسير‏.

 

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تضاعف عمليات استدراج وتجنيد الأطفال دون سن (18) لتعويض مخزونها من المقاتلين الذي أوشك على النفاذ جراء الخسائر البشرية غير المسبوقة التي تكبدتها ولا تزال منذ تصعيدها في جبهات محافظة مارب، في اوسع جرائم لاستخدام الاطفال في العمليات القتالية في تاريخ البشرية‏.

 

وأضاف الارياني: تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية عمليات تجنيد الأطفال وسوقهم للموت في محارق مفتوحة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل، التي لم تتخذ أي إجراء يذكر لوقف جرائم الإبادة الجماعية لأطفال اليمن، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا.

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اليمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني مليشيا الحوثي ايران عمليات تجنيد الاطفال صنعاء وكالة الأنباء اليمنية

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