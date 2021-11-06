مقتل 5 إرهابيين وأصيب 10 آخرين.. أمن الصومال يصد هجوم لحركة "الشباب"



قتل 5 إرهابيين وأصيب 10 آخرين خلال تصدي القوات الصومالية لهجوم لحركة "الشباب" جنوبي البلاد.

وبحسب إعلام صومالي، وقعت اشتباكات بعد أن هاجم مسلحو حركة الشباب أجزاء من مدينة مركا الساحلية جنوبي الصومال.

وأعلنت قيادة الجيش الصومالي في مدينة مركا، أنها تصدت لهجوم مليشيات الشباب الإرهابية على المدينة، وألحقت خسائر فادحة في ضفوفها.

وذكر الرئد عبدالرحمن محمد موني، قائد الكتيبة "14 أكتوبر" المتمركزة في المدينة، لوسائل الإعلام أن القوات الحكومية قتلت خلال التصدي للهجوم الإرهابي، 5 إرهابيين، فيما أصيب 10 آخرين.

وأضاف أن القوات تنفذ حاليا عمليات أمنية في المدينة ومحيطها لملاحقة الإرهابيين الذين هاجموا المدينة مجددا، بعد عودة الوضع إلى الهدوء.

ولم يوضح المسؤول العسكري الصومالي ما إذا وقعت خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي للهجوم .

وكثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في الفترة الماضية، لتأمين الانتخابات الجارية في 11 مدينة في عموم البلاد.