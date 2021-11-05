سفير الصومال بالقاهرة يثمن دور مصر الرائد في مجال السلم والأمن الدوليين

أعرب سفير الصومال بالقاهرة السفير الياس شيخ عمر عن تقديره لدور مصر الرائد في مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفير الصومالي عقب لقائه مع مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام السفير أحمد عبد اللطيف، حيث بحثا خلاله تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال السفير الصومالي إنه بحث مع مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، إمكانية زيادة عدد الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لاعادة اعمار الصومال ودعم وتأهيل الكوادر الصومالية، موضحا أنه وعده بزيادة عدد المنح المقدمة للصومال خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكد السفير الصومالي أهمية الدور الذي يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في بناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ودور المرأة في السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

وأشاد السفير الصومالي بأنشطة مركز القاهرة ودوره المحوري على المستوى الإقليمي والدولي من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.