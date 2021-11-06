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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يستقبل مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في الديربي، اليوم، السبت، في قمة مباريات الجولة رقم الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

 

 تنطلق صافرة اللقاء بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب أولد ترافورد.

القناة الناقلة

beIN Sports 1 HD Premium

معلق المباراة

رؤوف خليف

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

 

وتراجعت الضغوط على النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بعد فوز مريح على توتنهام هوتسبير، وهروب من الهزيمة أمام أتالانتا بفضل كريستيانو رونالدو.

 

ولكن قوة الفريق وصلابته ستواجه اختبارا أكثر قوة وقسوة السبت المقبل، عندما يستضيف جاره مانشستر سيتي حامل اللقب في قمة المدينة، وهي مباراة تحمل الكثير من المخاطر بالنسبة لفريق سولسكاير بعد تباين أدائه ونتائجه خلال الموسم الحالي.

 

وتعرض سيتي لهزيمة غير متوقعة تماما في ملعبه أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية مطلع الأسبوع الحالي كما خسر في ثلاث من أخر أربع مواجهات في الدوري الممتاز أمام فريق سولسكاير.

 

وبالطبع لن يتقبل مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا استمرار هذا السجل السيئ في مواجهة الجار يونايتد وسيتعين عليه ضبط بعض الأمور عند انطلاق صافرة البداية في ملعب أولد ترافورد.

 

وخسر يونايتد 5-0 أمام ليفربول في آخر مباراة خاضها على أرضه وهي واحدة من أسوأ النتائج في الآونة الأخيرة وتسببت في الكثير من الاهتمام الإعلامي الذي ركز على مستقبل المدرب النرويجي سولسكاير مع الفريق.

 

وتعدلت الصورة قليلا بالفوز بعد أسبوع واحد على توتنهام رغم أن أحد أهم أسباب الانتصار كان عودة المدافع رافائيل فاران من الإصابة بينما بدأ الفريق المباراة بخمسة مدافعين.

 

لكن سولسكاير سيخوض مباراة السبت بدون فاران وهو أمر مقلق بالنسبة له بعد تعرض المدافع الفرنسي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مواجهة أتالانتا ما سيتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر كامل.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي سولشاير توتنهام هوتسبير كريستيانو رونالدو

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