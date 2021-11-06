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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. السفير الفلسطيني يوجه رسالة لـ الأمير نواف

صدى البلد

تقدم السفير الفلسطيني بالكويت رامي طهبوب بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير، على قرار مجلس الوزراء الكويتي القاضي بإعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من رسوم الـ(60) عاما لتجديد الإقامة، واصفا القرار بأنه «مدماك آخر في صرح علاقات البلدين التاريخية».

 

وقال طهبوب في بيان صحفي بحسب القبس: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الكويت الشقيقة، أتقدم بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وإلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر والى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي».

 

وأضاف: إن هذا الإعفاء وهذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليسا بجديدين على كويت الإنسانية.. كويت الخير والعطاء.

 

وتابع: «إن المكرمة مدماك آخر في صرح العلاقات الكويتية الفلسطينية التاريخية والمميزة كما أنها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد مستمر لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وأن فلسطين ستبقى البوصلة وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف». 

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الكويت رامي طهبوب السفير الفلسطيني مجلس الوزراء الكويتي الجنسية الفلسطينية تجديد الإقامة

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