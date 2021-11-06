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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

صدى البلد

يسعى الأطباء والعلماء ورجال المخابرات والمسئولون الحكوميون الأمريكيون، للوصول إلى أسرار متلازمة هافانا، وهو مرض غامض أصاب دبلوماسيين وجواسيس أمريكا، ويعتبره البعض عملا من أعمال الحرب، بالتزامن مع تساؤلات أخرى حول ما إذا كانت شكلا جديدا وسريا من المراقبة.

شاهد الفيديو:


وتبحث الدوائر الأمريكية المختلفة عن السبب وراء هذه المتلازمة التي تصيب رجال أمريكا حول العالم، بشكل يجعل قراء المشهد يدركون أن أمريكا ومواطنيها ودبلوماسيها مستهدفون، وطرح تساؤل عما إذا كانت هذه الإصابات شكلا جديدا من أشكال الحرب.


ويستعرض "صدى البلد"، خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن متلازمة هافانا، وجهود أمريكا في كشف غموض إصابة رجالها حول العالم بها.
تبدأ أعراض متلازمة هافانا، التي تصيب الأمريكيين فقط، بصوت داخل الرأس، يصفه المصابون أنه أقرب إلى الطنين أو صوت طحن المدن، أو الصرير الثاقب للأذن، بينما وصفته إحدى النساء، بأنه طنين منخفض وضغط شديد في جمجمتها.


وشعر المصابون بالألم الشديد بسبب هذا الصوت، الذي نتج عن متلازمة هافانا، كما أن تغطية آذانهم لم تحدث أي فرق، وعانى البعض من الدوخة والإرهاق لأشهر، بينما من لم يسمع صوتا، شعر بالحرارة والضغط فقط.
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

شاهد الفيديو:
 

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