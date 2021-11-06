تخصيص مبني لإنشاء مركز لعلاج الإدمان والتعاطي بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي تخصيص احد المقرات باحدى قرى الوحدات المحلية لقرى حياة كريمة ليكون مبني لعلاج الادمان و التعاطي.

جاء ذلك بناء علي طلب الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن النائبة الدكتورة هناء سرور قد ألتقت بالمستشار حسن احمد حرك المستشار القانوني لصندوق علاج الادمان و التعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي اثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب يوم الاحد الماضي وبمتابعة تليفونية مستمرة مع مدحت وهب المستشار الاعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي طالبت النائبة الدكتورة هناء سرور انشاء مركز لعلاج الادمان والتعاطي بالمنوفية أسوة بالمحافظات الاخري مثل محافظة بور سعيد .