اقتصاد الكويت| بقيمة 347 مليون دولار.. بنك لبناني يرفض إعادة وديعتين للكويت

كشف ديوان المحاسبة الكويتي، رفض مصرف لبناني إعادة وديعتين بمبلغ إجمالي قدره 347 مليون دولار.

وأوضح الديوان، وفقاً لوسائل إعلام كويتية، أن مصرف “فرانسبانك” في بيروت رفض إعادة وديعتين من مؤسسة التأمينات بمبالغ 226.97 مليون دولار و120.1 مليون دولار.

وأضاف بأنه تم تجديد الوديعتين لأكثر من مرة بنسب فوائد أقل رغم ما يعانيه اقتصاد لبنان من تعثر وتدني تصنيفه الائتماني، وتعرضت تلك الأموال لمخاطر جسيمة ترتب عليها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما. وفق “أخبار 24”.

وتابع بأن المصرف اللبناني رفض تسييل الوديعتين بسبب قرارات مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية خارج البلد، الأمر الذي أسهم أيضاً بضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية وتخفيض نسبة الفائدة عند التجديد.