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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| إسرائيل تزود دولة عربية بـ القبة الحديدية.. انهيار وشيك لـ آبي أحمد.. تفاصيل مقتل ناشطة أفغانية دمر الرصاص وجهها

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدّر ذلك:

دولة عربية تستعد لشراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل | تفاصيل
كشفت تقارير صحفية، أن المغرب يستعد لشراء منظومة القبة الحديدية من إسرائيل، لتحصين مناطقه الحدودية.

نشرة أخبار العالم | بيان عاجل من الكويت عن مصر.. سيناريوهات سقوط أبي أحمد وخراب إثيوبيا .. طوارئ بـ فرنسا لمحاربة وباء إنفلونزا الطيور

نشرة أخبار العالم | إثيوبيا تستعد للحرب.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. أسعار الذهب والدولار

وذكرت صحيفة Le Desk المغربية أن شركة "رفائيل" الإسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار.

والقبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذو قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" لأنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف.

والخميس، كشفت صحيفة "لارازون" الإسبانية، أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدوها مع المغرب، بعد حادث مقتل 3 جزائريين في عملية قالت الجزائر إن الجيش المغربي نفذها.

دمر الرصاص وجهها.. كواليس مقتل ناشطة أفغانية بارزة في حقوق المرأة
قُتلت الناشطة البارزة، فروزان صافي، بالرصاص شمال أفغانستان، في أول حادثة من نوعها لمدافعة عن حقوق المرأة في عهد طالبان، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت ريتا صافي، وهي شقيقة فروزان إنهم تعرفوا جثتها من ملابسها بعد أن "دمر الرصاص وجهها".

وفقدت فروزان في 20 أكتوبر قبل التعرف على جثتها في مدينة مزار شريف، حيث "كانت الجروح الناجمة من الطلقات النارية في كل جسدها لدرجة يصعب حصرها" كما تقول شقيقتها ريتا. وأضافت ريتا: "نحن لا نعرف من قتلها".

ومنذ وصول طالبان للسلطة منتصف أغسطس، تقلصت حقوق المرأة في أفغانستان. وتنظم النساء احتجاجات منتظمة على مستوى البلاد ضد الحركة للمطالبة باستعادة حقوقهن.

وتُمنع النساء في أفغانستان من الالتحاق بالمدارس الثانوية والعمل. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن طالبان تحظر على معظم النساء العمل في مجال الإغاثة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وفي هذا السياق، قالت المديرة المساعدة لحقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، هيذر بار، إن "القيود الصارمة التي تفرضها طالبان على العاملات في مجال الإغاثة تمنع وصول المساعدات المنقذة لحياة الأفغان، وخاصة النساء والفتيات والأسر التي تعولها نساء".

ومارس المتطرفون في أفغانستان حملة قمع عنيف ضد المعارضين، إذ ضربوا النساء بالهروات الكهربائية واعتقلوا وعذبوا المراسلين الذين يغطون احتجاجات النساء، وفقا لـ "الغارديان".

في سبتمبر، قررت حركة طالبان تحويل مقر وزارة شؤون المرأة في كابل إلى مقر وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في خطوة إضافية لحرمان المرأة الأفغانية من مكتسباتها السياسية والاجتماعية التي حصلت عليها خلال العقدين الماضيين.

إلى ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إن فروزان تلقت في الشهر الماضي، مكالمة هاتفية مجهولة تطلب منها المغادرة إلى مكان آمن مع الاحتفاظ بالأدلة التي تثبت عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت زهرة، التي تنظم احتجاجات نسائية ضد طالبان، إنها كانت مع فروزان في آخر مظاهرة احتجاجية بمدينة مزار شريف.

وأضافت زهرة - التي لم تكشف عن اسمها الثاني لدواع أمنية - في حديثها لصحيفة "الجارديان"، "لقد اخترقوا الواتساب الخاص بي. لن أجرؤ على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الآن".

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو شعبه للصمود أمام زحف قوات تيجراي نحو العاصمة
بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، برسالة صمود للشعب، وذلك تزامنا مع زحف قوات تيجراي نحو العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأكد آبي أحمد في رسالة له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك أن "آخر أصعب مخاض هي لحظة ولادة الطفل، واعتبر أن هذا هو الوقت الذي تمر به إثيوبيا حاليا، ووصف ذلك الوقت بأنه "الذي يولد فيه الأبطال".

وأشار آبي أحمد في رسالته للإثيوبيين إلى أن "هناك تضحية يجب القيام بها، وأن تلك التضحيات هي التي تزرع إثيوبيا على صخرة لكي تكون أقوى".

وتابع قائلا إن "الصعاب زادت من قوة الإثيوبيين، وأظهر منافسيهم لهم طرقا أخرى".

في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، على أن "بلاده ستواصل مواجهة تحدياتها الراهنة، في وحدة لا تتزعزع، وأنه سيظل مع شعبه على طريقهم نحو القمة بشموخ وبمرونة نحو الأمام".

​وكانت جبهة تحرير تيجراي أعلنت يوم الأحد الماضي السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، بعد أن سيطرت على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

نشرة أخبار العالم القبة الحديدية أبي أحمد أفغانستان اثيوبيا

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