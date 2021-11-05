نشرة أخبار العالم | بيان عاجل من الكويت عن مصر.. سيناريوهات سقوط أبي أحمد وخراب إثيوبيا .. طوارئ بـ فرنسا لمحاربة وباء إنفلونزا الطيور

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

9 جماعات إثيوبية تشكل تحالفا للإطاحة بآبي أحمد مع اقتراب سقوط العاصمة

وقعت 9 جماعات إثيوبية، اليوم الجمعة، اتفاقا لإنشاء تحالف للإطاحة بالحكومة الإثيوبية بزعامة آبي أحمد، في ظل تقدم قوات جبهة تحرير تيجراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء، أن 9 جماعات إثيوبية ستشكل تحالفا للإطاحة بآبي أحمد، وذلك في ظل الضغط الذي يتعرض له رئيس الوزراء الإثيوبي مع التقدم الميداني الذي أحرزته جبهة تحرير تيجراي نحو العاصمة.

وذكرت الوكالة أن بعضا من تلك الجماعات الموقعة على اتفاق الإطاحة بآبي أحمد تمتلك أذرعا عسكرية، مشيرة إلى أن التحالف سيضم جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيلين سيوم، لرويترز في معرض تعليقها على إنشاء هذا التحالف إن "انفتاح الفضاء السياسي قبل ثلاث سنوات أتاح فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم في صناديق الاقتراع في يونيو 2021"، رافضة التعليق مباشرة على التحالف الذي يعتزم الإطاحة بالحكومة الإثيوبية الحالية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق من اليوم، تمديد المهلة الممنوحة للمواطنين الإثيوبيين لتسجيل أسلحتهم حتى الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة جبهة تحرير تيجراي، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

وسيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو، أمس، على مدينة كاميسي الإثيوبية، والتي تقع على بعد 223 كيلومترا فقط من العاصمة أديس أبابا.

وقالت الناطقة باسم جبهة تحرير شعب تيجراي للشؤون الخارجية، كنديا جبريوت، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن القوة المشتركة بين الجبهتين، سيطرت على مدينة كاميسي في منطقة أوروميا الخاصة والتابعة لمنطقة أمهرة، وأن القوات تواصل التقدم تجاه أديس أبابا.

وبالأمس، أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري



كشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الجمعة عن أن 5 دول تستحوذ على 63% من إجمالي المسافرين عبر مطار الكويت الدولي، إذ يأتي على رأس تلك الدول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وتركيا، حيث سافر منها وإليها 878 ألف راكب من أصل 1.4 مليون مسافر خلال الأشهر الـ 3 الماضية.

ووفقا لإحصائية أعدتها صحييفة «الأنباء» الكويتية بناء على الأرقام الرسمية حول أعلى حركة ركاب على حسب الدول من مطار الكويت الدولي خلال الفترة من أول أغسطس 2021 حتى نهاية أكتوبر الماضي، فقد بلغ عدد الدول التي يسافر منها وإليها عبر المطار 33 دولة، شهدت سفر 1.4 مليون راكب منها وإليها.

وحلت تركيا في المرتبة الأولى، كأول وجهة سفر للمواطنين والمقيمين من الكويت، حيث بلغ عدد المسافرين منها وإليها 314.65 ألف مسافر خلال الأشهر الـ 3 الماضية، من بينهم نحو 130 ألف مغادر للكويت، ونحو 185 ألف قادم من تركيا، تم نقلهم عبر 2070 رحلة طيران شغلها 5 مشغلين جويين.

وجاء في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بـ 150.14 ألف راكب، من بينهم 82 ألف راكب مسافر إلى المملكة، و68 ألف راكب قادم منها، وذلك عبر 1550 رحلة طيران لـ6 مشغلين جويين.

وحلت مصر في المرتبة الثالثة بواقع 144 ألف مسافر من بينهم 75 ألف راكب قادم إلى الكويت و69 ألف راكب مسافر إلى مصر تم نقلهم عبر 978 رحلة طيران سيرها 9 مشغلين جويين.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 138.7 ألف مسافر من بينهم 53 ألف راكب قدموا إلى الكويت و85.6 ألف راكب سافروا إلى الإمارات وذلك عبر 7 مشغلين جويين سيروا 1152 رحلة على ذلك المسار.

وفي المرتبة الخامسة، حلت الهند بواقع 130.3 ألف مسافر من بينهم 45 ألف قادم إلى الكويت، و85 ألف مسافر إلى الهند عبر1337 رحلة طيران سيرها 7 مشغلين جويين.

فرنسا ترفع حالة التأهب لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور



قالت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الحكومة رفعت حالة التأهب في البلاد للتصدي لإنفلونزا الطيور مع تفشي الفيروس في أنحاء أوروبا.

وتمدد هذه الخطوة إلزاماً بإبقاء الدواجن داخل الحظائر، وهو إجراء مطبق بالفعل في بعض المناطق منذ سبتمبر.

وذكرت الوزارة في بيان "منذ بداية أغسطس تم رصد 130 حالة أو بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بين حيوانات برية أو في مزارع في أوروبا"، مضيفة أن 3 حالات اكتشفت بين طيور منزلية في شمال شرق فرنسا.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا أمرت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي الشركات التجارية بإبقاء كافة الأسراب داخل الحظائر بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة.

وأعدمت فرنسا حوالي 3 ملايين طائر الشتاء الماضي في منطقة تربية البط في جنوب غرب البلاد حيث كانت تصارع انتشار الفيروس من الطيور البرية إلى أسراب الدواجن.